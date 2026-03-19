В Дагестане ввели режим повышенной готовности из-за сильного ветра

Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения Дагестана введен режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго республики.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

В ближайшие дни в регионе ожидается ветер 15-20 м/c. В республике приведены в готовность 173 оперативные бригады, 678 специалистов, а также 294 единицы спецтехники. Кроме того, установлен особый контроль за работой энергообъектов, мониторингом энергосистемы и оперативным устранением нарушений.

Наталья Шинкарева