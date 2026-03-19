Полицейским из Красногвардейского района дали сроки за взятки от проститутки

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении сотрудников отделения по борьбе с преступлениями против личности уголовного розыска УМВД России по Красногвардейскому району. Их признали виновными в получении взяток, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Теймур Гусейнов в 2023 году, занимая должность заместителя начальника отделения по борьбе с преступлениями против личности уголовного розыска УМВД России по Красногвардейскому району, а также Павел Чепуркин и Николай Пронин, работавшие оперуполномоченными того же отделения, вступили в сговор и придумали план для получения взяток. Они планировали брать деньги с лиц, занимающихся проституцией на территории района. За денежные средства полицейские не привлекали бы правонарушителей к административной ответственности.

Соучастники привлекли Даниила Молодцова и еще одного человека в качестве посредников в преступной схеме. Один из фигурантов списался с проституткой, встретился с женщиной, а после оказанных ею интимных услуг, впустил в ее жилье Гусейнова, Чепуркина и Пронина. Полицейские доставили проститутку в отдел и потребовали от нее сперва 50 тыс. рублей, а затем платить 100 тыс. рублей ежемесячно. Девушка передала им 50 тыс. рублей, фигуранты поделили сумму на троих, а оставшиеся 5000 отдали Молодцову и второму посреднику.

Оказывавшая сексуальные услуги девушка обратилась в полицию, чтобы пресечь противоправные действия полицейских. Факт дачи взятки был установлен в рамках «оперативного эксперимента».

Суд приговорил Теймура Гусейнова и Павла Чепуркина к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Николая Пронина — к 13, Даниила Молодцова — к восьми. Фигурантов лишили специальных званий.

Татьяна Титаева