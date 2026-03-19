В Екатеринбург привезли три редких спорткара и гиперкар

Коллекцию будущего музея уникальных спортивных автомобилей в Екатеринбурге, который создает Русская медная компания, пополнили редкие спорткары и гиперкар, сообщили в пресс-службе РМК. Три из них размещены на падел-арене РМК. Это британский гиперкар Aston Martin Valhalla, а также спорткары: итальянский Pagani Utopia и немецкий Audi R8 ABT XGT.

Как отметили в пресс-службе РМК, гиперкары относятся к высшему классу автомобилей, отличающихся максимальной скоростью и мощностью, тогда как спорткары предназначены для дорог общего пользования, сохраняя при этом характеристики гоночных машин.

В частности, Pagani Utopia оснащен 6-литровым двигателем Mercedes-AMG мощностью 864 л.с. и способен развивать скорость до 350 км/ч. Тираж модели ограничен 99 экземплярами.

Гибридный Aston Martin Valhalla разработан британским автопроизводителем Aston Martin совместно с Red Bull Racing. Автомобиль имеет активное заднее антикрыло, которое может изменять прижимную силу автомобиля без изменения угла его атаки. Гиперкар разгоняется до 100 км/ч за 2,5 секунды. Максимальная скорость на электротяге ограничена 140 км/ч.

Также в экспозиции представлен Audi R8 ABT XGT — самый мощный спорткар в истории немецкого автопроизводителя Audi. Модель представляет собой дорожную версию гоночного Audi R8 LMS GT2. Тираж ограничен 99 экземплярами. Автомобиль развивает максимальную скорость до 310 км/ч.

Еще один спорткар представлен в спортивном зале нового поколения RCC — экстремальный дорожный суперкар KTM X-BOW GT-XR. Это первый серийный автомобиль австрийской компании KTM, которая получила известность как производитель мотоциклов. Автомобиль разработан при участии KISKA, Audi и Dallara. Производство модели также ограничено.

Новые автомобили сменили ранее представленные в экспозиции Hennessey Venom F5 Evolution, McLaren Senna и Czinger 21C.

Полина Бабинцева