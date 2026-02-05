В Екатеринбург привезли три редких гиперкара для будущего музея РМК

Русская медная компания (РМК) привезла в Екатеринбург три редких гиперкара. Они станут частью коллекции будущего музея уникальных спортивных автомобилей, сообщили в пресс-службе компании.

Новые экспонаты жители города могут увидеть уже сегодня. McLaren Senna и Czinger 21C находятся в фойе Падел-арены РМК, а Hennessey Venom F5 Evolution — в фитнес-центре RCC Gym в спортивном квартале «Архангел Михаил».

Гиперкары — это эксклюзивные автомобили с мощностью более 1 000 л. с. и максимальной скоростью свыше 350 км/ч, пояснили в пресс-службе РМК.

Hennessey Venom F5 Evolution — доработанная версия с мотором мощностью 2 000 л. с., адаптивной подвеской и улучшенной аэродинамикой. Автомобиль разгоняется до 322 км/ч за 10,3 секунды и способен развивать скорость более 482 км/ч. Аэродинамика гиперкара была переработана при участии специалиста по «Формуле-1» и IndyCar Марка Хэндфорда.

McLaren Senna — трек-ориентированный спорткар, названный в честь трехкратного чемпиона «Формулы1» Айртона Сенны. Он создан как гоночный автомобиль для дорог общего пользования — минимум комфорта и максимум прижимной силы. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 2,8 секунды и достигает максимальной скорости 340 км/ч.

Czinger 21C — гибридный гиперкар из Калифорнии, серийный выпуск которого ограничен несколькими десятками единиц. Его конструкция включает детали, изготовленные с помощью 3D-печати и ИИ-оптимизации. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 1,9 секунды и до 300 км/ч за 8,5 секунды. Максимальная скорость составляет 352 км/ч.

Новые машины заменили ранее выставленные гиперкары Mercedes-AMG ONE, Porsche 911 GT3 RS и Koenigsegg Jesko.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в будущем музее Русской медной компании будут представлены редкие спорткары и машины, которые участвовали в легендарных гонках. В частности, около 50 победителей ралли «Дакар»: багги, мотоциклы и КамАЗы.

Полина Бабинцева