Последняя сотня перед тысячей

Лионель Месси внес в послужной список очередное заметное статистическое достижение. Великий аргентинец, выступая за «Интер Майами» в Кубке чемпионов CONCACAF, забил 900-й гол в профессиональной карьере. До него эта отметка покорилась лишь одному игроку — соперничающему с Месси в борьбе за звание лучшего футболиста века Криштиану Роналду.

Фото: Marta Lavandier / AP Лионель Месси

Кубок чемпионов CONCACAF, аналог европейской Лиги чемпионов для стран Северной и Центральной Америки, а также Карибского бассейна, не самый примечательный среди футбольных турниров. Уровень, что уж тут говорить, не так высок. Но на сей раз на один из матчей его 1/8 финала обратили внимание все медиаресурсы, следящие за футболом. Это был ответный матч в противостоянии двух клубов из США. На своем поле «Интер Майами» сыграл вничью — 1:1 — с «Нэшвиллом» и вылетел из соревнования, хотя по сумме двух встреч счет оказался равным: в первой соперники ворота не поражали. Но в Кубке чемпионов CONCACAF, в отличие от европейских турниров, все еще действует правило гостевого мяча. Преимущество получает тот, кто больше забил на выезде.

А хитом матча оказался гол, забитый «Интером» в начале матча, который в итоге клубу никак не помог.

Все дело в его авторе. Автором, точно пробившим левой ногой в правый угол — стандартный для него прием,— был Лионель Месси. Для великого аргентинца этот гол был 900-м в профессиональной карьере.

Отметка, которой достиг восьмикратный обладатель «Золотого мяча», не просто почетная, а эксклюзивная. На самом деле он всего второй в истории футболист, которому она покорилась. Вернее, наиболее преданные фанаты все еще считающегося королем футбола Пеле уверены, что и он в этом списке. По крайней мере, тысячный гол бразильца — за «Сантос» в ноябре 1969 года с пенальти в ворота «Васко да Гамы» — отмечался на его родине вполне официально. И долго никому не приходило в голову ставить достижение Пеле под сомнение. Но Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS), скрупулезно проверив протоколы, пришла все-таки к выводу, что подтвержденных, зафиксированных голов в матчах более или менее высокого уровня у короля гораздо меньше — 762.

Так что «девятисотником» до сих пор был лишь современник Лионеля Месси и его единственный конкурент в борьбе за статус лучшего футболиста века Криштиану Роналду.

Португалец до этого рубежа добрался, забив за свою сборную хорватам в матче Лиги наций в сентябре 2024 года. А те, кому в длящемся два десятилетия с гаком соперничестве двух титанов милее титан аргентинский, наверное, с удовольствием зафиксируют, что у того путь к 900 голам получился короче, под каким углом ни посмотри. Месси сейчас 38 лет и 9 месяцев. Роналду, когда огорчал хорватов, был старше почти на год. Аргентинцу, чтобы забить 900 голов, понадобилось сыграть 1142 матча, португальцу — 1238.

900 голов Лионеля Месси 755 — левой ногой, 111 — правой ногой, 30 — головой, 4 — другими частями тела. 724 — из пределов штрафной, 176 — из-за пределов штрафной. 112 — с пенальти, 70 — со штрафных ударов. 672 — за «Барселону», 32 — за ПСЖ, 81 — за «Интер Майами», 115 — за сборную Аргентины. Команды, больше всех пострадавшие от Месси: «Севилья» (25 голов), «Атлетик» (24), «Атлетико» (23), «Валенсия» (18), «Реал» (17), «Леванте» (16). По данным Opta.

Тот, кому милее Криштиану Роналду, правда, отметит, что тот, и в 41 год регулярно забивая за свой саудовский «Аль-Наср», успел прилично, на 65 голов, оторваться от Лионеля Месси. И если уж кому-то и суждено округлить бомбардирский счет до совсем уж шикарной тысячи, то это скорее Роналду. Месси до нее все же далековато.

Алексей Доспехов