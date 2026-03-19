Облсуд подтвердил приговор бывшему банкиру СМП-Банка и его подельникам

Нижегородский облсуд оставил без изменений обвинительный приговор бывшему вице-президенту СМП-Банка Александру Грицаю, год назад осужденному на четыре года строгого режима за участие в фальшивомонетничестве. Он загрузил несколько фальшивых купюр номиналом 50 евро в банкомат «Райффайзенбанка» для зачисления их на свой счет. Трех нижегородцев — Руслана Крылова, Дмитрия Лезина и Павла Сотникова, с которыми банкир не был лично знаком — осудили на шесть лет каждого. Они, по данным следствия, доставили из Турции и сбыли в Нижнем Новгороде высококачественные фальшивки, которые не смог распознать старый банкомат.

Александр Грицай в зале Нижегородского райсуда

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Александр Грицай в зале Нижегородского райсуда

Бывший банкир и другие осужденные вину в преступлении отрицали. Они просили судебную коллегию отменить им приговор и оправдать либо отправить уголовное дело на новое рассмотрение. Однако апелляционный суд отказал в удовлетворении жалоб четырех подсудимых.

Предполагаемый организатор преступной группы Николай Вишнивецкий, которому прокурор в прениях запрашивал 13 лет заключения, уехал из следственного изолятора воевать на Украину по военному контракту и, по некоторым данным, погиб в зоне СВО.

Иван Сергеев