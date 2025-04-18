Валюту конвертировали в срок

В Нижнем Новгороде вынесли приговор группе нижегородцев, обвинявшихся в хранении и сбыте нескольких тысяч фальшивых евро через банкоматы Райффайзенбанка. Среди обвиняемых оказался бывший вице-президент СМП-Банка Александр Грицай, который на свою карточку внес часть поддельных купюр, доставленных из Турции. Гособвинение сочло его участником преступной группы. Банкир утверждал, что ничего не знал о фальшивках и внес купюры через банкомат по просьбе своего знакомого. Тем не менее суд признал виновными и приговорил всех фигурантов к реальным срокам. Предполагаемый организатор схемы Николай Вишнивецкий, которому прокурор запросил 13 лет заключения, до вынесения приговора подписал военный контракт и уехал на СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший банкир Александр Грицай взале суда

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бывший банкир Александр Грицай взале суда

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде реальные сроки заключения получили участники преступной группы, которые обвинялись в хранении, перевозке и сбыте 4,8 тыс. поддельных евро. Среди осужденных — бывший вице-президент СМП-Банка Александр Грицай, в прошлом также возглавлявший Поволжский филиал Райффайзенбанка.

По версии следствия, организатор Николай Вишнивецкий в 2022 году вовлек в преступную группу Руслана Крылова, поручив ему найти пособников для сбыта купюр. Тот предложил участвовать своим знакомым Дмитрию Лезину и Павлу Сотникову, которые работали менеджерами в различных фирмах.

Двое обвиняемых сначала ездили в Стамбул, чтобы осмотреть купюры номиналом €50, которые они хотели приобрести. В результате посылку с деньгами доставили из Турции в Москву, посредником стал некий Абдула. Партию валюты обвиняемые забрали с парковки торгового центра «Садовод». В Нижнем Новгороде купюры вносились через банкомат Райффайзенбанка. Подделки были высокого качества, поэтому устаревший банкомат их не распознал.

Александр Грицай, не знакомый с молодыми людьми, внес в банкомат 1,1 тыс. из партии фальшивых евро по просьбе своего знакомого Синцова (его объявили в розыск). Конвертировав сумму в рубли, он перевел их на карту приятеля, оставив себе небольшую комиссию.

Из пяти человек только один подсудимый признал вину в обороте фальшивой валюты.

По показаниям большинства обвиняемых, они решили подзаработать на курсах валют. Поэтому в Турции они хотели подешевле купить бывшие в употреблении банкноты, чтобы с выгодой продать их в России, в период, когда с началом СВО начались проблемы с валютными сделками. Обвиняемые сначала якобы не знали, что им продали поддельные деньги, и для того, чтобы развеять подозрения, через знакомых начали искать специалистов в банковской сфере, чтобы проверить деньги на подлинность.

Банкир Александр Грицай и стал одним из тех, кто загрузил в банкомат фальшивые купюры, якобы для их проверки. Во время суда он свою вину не признал. По словам Грицая, он имел стабильную высокооплачиваемую работу и ему не было нужды заниматься какими-то противозаконными схемами. В последнем слове он сообщил, что на его месте в СИЗО, где он провел почти два года, может оказаться каждый, кто зачислил на свой счет наличные, не догадываясь об их происхождении. Процитировав фразу министра обороны: «Ошибаться можно — врать нельзя»,— обвиняемый банкир сообщил, что ее нужно применить и к следствию и прокуратуре, которые не представили «ни одного доказательства» его вины или злого умысла. Александр Грицай попросил у суда оправдания.

Гособвинитель в прениях, наоборот, настаивал, что банкир знал о том, что купюры поддельные, и первые показания давал о том, что его попросили проверить банкноты на подлинность.

По мнению обвинения, будучи профессиональным финансистом и банкиром, Александр Грицай мог воспользоваться надежным и безопасным способом проверки купюр у банковских экспертов, но предпочел сбыть фальшивки через банкомат.

Судья Альберт Аллиулов счел виновными всех обвиняемых, в том числе и незнакомого с подельниками банкира. Александр Грицай получил четыре года колонии строго режима. Руслана Крылова, Дмитрия Лезина и Павла Сотникова приговорили к шести годам строго режима каждого. Наказания избежал только Николай Вишнивецкий, которого прокуратура просила осудить на 13 лет заключения как организатора преступной группы. В январе он заключил военный контракт и ушел на СВО.

Изъятые у осужденных поддельные евро оставят в экспертно-криминалистических центрах и музеях МВД.

Роман Кряжев