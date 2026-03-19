Нейросеть подведут под статью

В России представили первый законопроект о регулировании искусственного интеллекта. Минцифры опубликовало документ для общественного обсуждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Закон закрепляет базовые правила разработки и использования нейросетей, а также вводит ответственность за возможный вред. Кроме того, он делит модели на категории. «Суверенные» и «национальные» (то есть полностью разработанные в России) получат господдержку. В отдельный реестр выделят «доверенные» нейросети — их можно будет использовать в госсистемах и критической инфраструктуре. Такой статус модели получат только после проверки ФСБ. Эта норма несколько отличается от международных правил, говорит член комиссии по стандартизации искусственного интеллекта Французской ассоциации по стандартизации AFNOR Александр Тюльканов:

«В принципе, подход широкими мазками похож на то, что глобально становится базой для регулирования и в других странах. Особенно когда речь идет о применении в критических секторах. В основном для таких сфер устанавливаются жесткие правила и ограничения. В российском случае это доступ в госсектор и на инфраструктуру, связанную с безопасностью. В ЕС какого-то официального разрешительного порядка нет. Доступ на рынок производится на основании подтверждения соответствия декларативного характера. В некоторых случаях требуется сертификация, но она регламентируется не государственными органами, как в российском законопроекте, а независимыми. Еще один нюанс РФ — ожидается локализация данных. Сама инфраструктура должна находиться в стране, если, конечно, поставщик хочет, чтобы ее применяли в госсекторе.

Нормы российского закона некоторые коллеги считают более рамочными. В какой-то мере можно с ними согласиться, потому что много полномочий предоставлено правительству и другим органам, в том числе ФСБ. Кстати, намечается еще одна ключевая разница: в Евросоюзе требования прописываются в технических стандартах. В России, к сожалению, на них нет опоры. В моем понимании это плохо, потому что лучше всего знают уровень техники специалисты из предметной области. Ключевой должна быть не только защищенность ИИ-систем от внешнего воздействия, но и безопасность для потребителя. В этом — плюс европейского подхода».

Законопроект также вводит базовые понятия и определяет права и обязанности участников рынка. Разработчики систем должны исключать риски дискриминации. Операторы нейросетей обязаны маркировать контент и предотвращать его незаконное использование. Владельцев сервисов обяжут заранее определять, кому принадлежат права на сгенерированные материалы, и указывать это в пользовательском соглашении. Эти условия должны соблюдать права авторов оригинальных работ, на которых обучалась модель.

Впрочем, текущая версия документа требует серьезных доработок, считает партнер юридической фирмы Digital & Analogue Partners Юрий Брисов: «На сегодняшний момент сформировалось три лидирующих подхода: европейский, американский и китайский. Россия, наверное, взяла немного от каждого. Из европейского регулирования — подход к классификации от наиболее рисковых к менее, а также маркировку контента. Из американского — защиту своих технологий от конкуренции с иностранными. Скорее всего, зарубежные модели ИИ будут либо полностью ограничены, либо к ним предъявят очень строгие требования. Из китайского — ограничения только отечественными разработками. Законопроект — это странный микс из трех противоположных подходов. Возможно, его доработают и приведут к более логичной концепции.

Пока больше всего вопросов вызывает то, что российские ИИ планируется строить на основах патриотизма, милосердия, любви к родине. Также предполагается сертификация в ФСБ. И как ведомство будет проверять, насколько нейронка патриотична или милосердна, — очень сложный вопрос. Такие абстрактные категории пока что неподвластны искусственному интеллекту».

Также закон предусматривает господдержку дата-центров и допускает возможность ограничения или запрета иностранных систем ИИ. В случае принятия нормы вступят в силу с сентября 2027 года.

Ульяна Горелова