Нижегородские власти установят требования к цвету такси

Минтранс Нижегородской области опубликовал проект закона с требованиями к цветам кузова такси. Сейчас такие требования на региональном уровне не установлены, однако прописаны в федеральном законодательстве, отмечается в документе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Легковые такси должны быть оранжевыми, как пассажирские автобусы, следует из проекта закона. Это позволит идентифицировать официальные машины такси в транспортном потоке и будет удобнее для пассажиров и контролирующих органов. Исключением станет такси бизнес-класса — в этом сегменте допускаются черные автомобили, отмечают в минтрансе.

При этом требования к цветовой гамме кузова не будут применяться к такси до окончания срока действия разрешений на пассажирские перевозки, которые были выданы до того, как будет принят закон. После принятия все новые машины такси будут включать в реестр по новым требованиям, остальные автомобили должны изменить цвет поэтапно по окончании действия разрешений.

Сейчас в реестре легковых такси в Нижегородской области насчитывается 21,6 тыс. автомобилей. Как писал «Ъ-Приволжье», новый закон о такси в регионе приняли в 2023 году, однако в заксобрании посчитали, что документ в полной мере не действует, а необходимые подзаконные акты к нему не приняты.

Владимир Зубарев