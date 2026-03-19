Бывшего главу тамбовского департамента цифрового развития подозревают в хищениях

Управление МВД по Тамбовской области на основании материалов УФСБ возбудило уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) в отношении бывшего врио директора департамента цифрового развития, информационных технологий и связи правительства региона Андрея Стрельцова, который покинул пост в начале недели.

Как рассказали в ведомстве, в основу дела легли обстоятельства заключения в 2024 году государственного контракта на модернизацию информационной системы. По версии следствия, его стоимость была завышена на 49 млн руб., что свидетельствует о преднамеренном искажении финансовой отчетности и нанесении ущерба государственному бюджету.

Господина Стрельцова задержали в начале недели при силовой поддержке специального отряда быстрого реагирования «Таран» управления Росгвардии по Тамбовской области. Сегодня, 19 марта, Ленинский райсуд Тамбова заключил его под домашний арест до 11 мая.

Чиновник покинул пост, который он занимал с начала 2022 года, во вторник, 17 марта. В правительстве объясняли, что он был уволен в связи с организационно-штатными мероприятиями. Обязанности руководителя исполняет его заместитель Валерий Воротников.

Владимир Зоркий