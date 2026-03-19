Суд приговорил жителя Чувашии к 13 годам колонии за организацию попытки убийства

Суд Чувашии назначил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1,5 года 31-летнему местному жителю по делу об организации покушения на убийство четырех человек и поджога. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Республики Чувашии

Кроме того, подсудимый признан виновным в совершении насильственных преступлений в отношении знакомой. Суд удовлетворил иски о возмещении материального и морального вреда потерпевшим.

Установлено, что после расставания с девушкой подсудимый решил организовать поджог ее дома с целью убийства. Для этого он привлек знакомого, который был ему должен. Исполнитель в ночь на 8 февраля прошлого года поджог дом.

В результате пожара строение было полностью уничтожено, ущерб от пожара составил около 7,5 млн руб. Никто не пострадал.

Анна Кайдалова