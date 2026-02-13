В Чебоксарский районный суд направили уголовное дело в отношении поджигателя дома в деревне Хурынлых, который хотел убить свою бывшую девушку и ее семью. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Чувашии.

В Чувашии направили в суд дело о поджоге дома с целью убийства четырех человек

Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашии

Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашии

По версии следствия, обвиняемый к совершению преступления привлек знакомого, у которого имелся перед ним денежный долг.

В ночь с 7 на 8 февраля 2025 года исполнитель по спланированному маршруту в обход камер наблюдения добрался пешком до населенного пункта, забрал из подготовленного в лесу тайника сменную одежду и бутылки с зажигательной смесью. Около двух часов ночи он бросил в окно дома две бутылки.

В ту ночь девушки в доме не было, а ее родители и брат успели покинуть помещение. Строение быстро загорелось и было полностью уничтожено. Ущерб от пожара составил почти 7,5 млн рублей.

Следствием установлено, что предполагаемый организатор предусмотрел также алиби: он спланировал поджог в свою рабочую смену и заранее отключил мобильную связь.

Действия организатора квалифицированы по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация покушения на убийство четырех лиц, совершенное общеопасным способом) и ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 167 УК РФ (организация умышленного уничтожения имущества путем поджога, повлекшее лишение жилья).

Анна Кайдалова