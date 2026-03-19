Всем городам по автобусам

Пять городов Челябинской области — Златоуст, Миасс, Коркино, Снежинск и Челябинск — вошли в программу льготного лизинга автобусов 2026 года. Всего в программу, которую реализуют Минтранс РФ и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), вошли 19 городов в девяти российских регионах. По данным миндортранса Челябинской области, регион в этом году получит 132 автобуса. С 2019 года в регионе обновили более 1,4 тыс. единиц общественного транспорта.



Челябинская область в числе девяти российских регионов вошла в программу 2026 года по льготному лизингу автобусов в рамках проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Инфраструктура для жизни». О начале реализации программы сообщили Миндортранс России и ГТЛК.

«Утвержден перечень из 19 городских агломераций, которые примут участие в проекте. Программа реализуется ГТЛК с использованием механизма лизинга и государственной поддержки в форме субсидий Минтранса и позволяет обновлять технику на льготных условиях регионам с низкой инвестиционной активностью, а также высоким износом парков общественного транспорта»,— сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Среди 19 городов, участвующих в программе 2026 года, пять находятся в Челябинской области. Это Златоуст, Миасс, Снежинск, Коркино и Челябинск.

Всего регионам планируется поставить 420 автобусов. ГТЛК уже приступила к контрактации по проекту.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области сообщили «Ъ-Южный Урал», что в феврале от региона направили заявку на приобретение перевозчиками 132 автобусов по программе льготного лизинга. Из них 118 автобусов — для Челябинска с агломерацией (Копейск, Сосновский округ), восемь — для Златоуста, по два — для Миасса, Снежинска и Коркино.

«В соответствии с условиями программы перевозчики смогут приобрести в лизинг автобусы с 40%-й скидкой для работы на маршрутах по регулируемому тарифу в рамках федеральных мер поддержки»,— сообщили в миндортрансе региона.

ГТЛК участвует в обновлении региональных автобусных парков с 2025 года. В прошлом году компания передала перевозчикам из 32 субъектов РФ более 1,5 тыс. автобусов. В том числе Челябинская область приобрела 101 автобус большого, среднего и малого класса. Все они поступили на девять маршрутов челябинской агломерации.

Всего в прошлом году, по данным миндортранса региона, в Челябинскую область поступило 245 единиц нового транспорта, в том числе 120 автобусов, 98 троллейбусов и 27 трамваев. С 2019 по 2024 годы было обновлено более 1,2 тыс. единиц, в том числе 811 автобусов, 313 трамваев и 91 троллейбус.

Эксперт по транспорту Александр Агарков отмечает, что сегодня обновления требуют прежде всего автобусы в пригороде Челябинска. «Если в городе уже сейчас большая часть перевозок выполняется современным транспортом, то связь с пригородами еще нужно приводить в порядок. Сейчас чаще всего жители Сосновского и Красноармейского округов едут в Челябинск на работу на личных авто, а в городе будут внедрять платные парковки. Если говорить конкретно о Челябинске, то ситуация пока неудовлетворительная на востоке города, особенно в части связи Металлургического, Тракторозаводского и Ленинского районов между собой. Можно увидеть старые маршрутки и в центре, но это, скорее, маршруты, которые пока подстраховывают еще не запущенные троллейбусы „Синары“»,— говорит Александр Агарков.

По его мнению, малым городам программа льготного лизинга не настолько выгодна, как кажется. «Да, она отчасти компенсирует нынешние высокие процентные ставки, но при этом накладывает требования покупать новую российскую технику, поэтому многие города не подают даже заявки на участие, так как не потянут даже льготный лизинг»,— отмечает эксперт.

Юлия Гарипова