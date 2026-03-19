Участок жителя Ставрополя передали в счет оплаты алиментам на 1,8 млн рублей

Сотрудники ГУ ФСПП России по Ставропольскому краю арестовали и передали на оценку земельный участок жителя Ставрополя, задолжавшего по алиментам 1,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Решением суда должник должен был выплачивать алименты на содержание троих детей, однако он игнорировал свои обязанности.

«Отец от сотрудников службы скрывался, официально не работал. В собственности у неплательщика был только дачный участок, в отношении которого был вынесен запрет на регистрационные действия»,— пояснили в ведомстве.

Алиментщик был найден и привлечен к административным работам. Отработав 60 часов, он вновь скрылся. Тогда было решено арестовать и оценить земельный участок неплательщика.

Взыскатель по алиментам согласилась забрать участок в счет погашения задолженности.

Наталья Белоштейн