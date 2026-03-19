Выручка VK за 2025 год составила 160 млрд рублей

Темпы роста доходов холдинга VK (MOEX: VKCO) по итогам прошлого года снизились с 23% до 8%, до 160 млрд руб., следует из консолидированной финансовой отчетности за 2025 год. Сокращение темпов роста выручки также коснулось основного направления холдинга «Социальные платформы и медиаконтент» (объединяет «ВКонтакте» и «Одноклассники», занимает около 70% в общей структуре выручки VK) — с 23% до 5%, до 109,8 млрд руб. Наибольшее сокращение заметно в сегменте «Образовательные технологии», где темпы роста замедлились до 19% (7,4 млрд руб.) против 83% в 2024 году.

Согласно отчетности компании, выручка продуктов формируется в основном за счет доходов от онлайн-рекламы и пользовательских платежей. Так, в 2024 году выручка от онлайн-рекламы оценивалась в 96,1 млрд руб. при росте на 20%, в 2025 году она составила 98,3 млрд руб. (рост 2%). Темпы роста доходов от основных рекламодателей платформы — малого и среднего бизнеса — замедлились с 27% до 12%.

При этом чистый долг у холдинга снизился более чем в два раза, до 82 млрд руб., CAPEX снизился на 7%, до 24,9 млрд руб., OPEX — на 9%, до 138,6 млрд руб., в том числе за счет сокращения расходов на вознаграждение агентам и партнерам, медиаконтент на 17,7% и маркетинговых расходов на 23,6%, следует из отчетности.

На результаты холдинга также продолжает оказывать финансовая нагрузка: за 2025 год финансовые расходы по «процентам по кредитам и займам» составили 23,25 млрд руб. Так, проценты уже сопоставимы с годовой скорректированной EBITDA, которую компания оценивает на уровне 22,6 млрд руб.

