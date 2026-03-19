Вердикт по делу Гуцул будет вынесен 28 мая

Апелляционная палата Кишинева 28 мая вынесет вердикт по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, передает ТАСС со ссылкой на председателя судейской коллегии Евгения Бешеля. Ранее суд приговорил Евгению Гуцул к семи годам тюрьмы. Приговор оспорили адвокаты.

В начале августа молдавский суд приговорил госпожу Гуцул к семи годам лишения свободы. Суд постановил, что она систематически получала в России деньги для финансирования партии «Шор». Политик отвергла все обвинения. Ее адвокаты обжалуют приговор в Апелляционной палате Кишинева.

Анастасия Домбицкая