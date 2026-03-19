На Ставрополье на 2,3% выросли лимиты по новым кредитным картам

В феврале 2026 года в Ставропольском крае средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам достиг 90,5 тыс. руб., что на 2,3% больше показателя февраля 2025, года показатель составлял 88,5 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ставрополье стало вторым регионом (среди 30 регионов — лидеров в данном сегменте розничного кредитования), где отмечен рост, а не снижение лимитов. На первом месте оказалась Ростовская область, где рост составил 5%.

Наибольший средний размер лимитов по выданным новым кредитным картам в регионах РФ (среди 30 регионов — лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в феврале 2026 года зафиксирован в Москве — 134,5 тыс. руб., Московской области — 116,2 тыс. руб., Санкт-Петербурге — 115,6 тыс. руб.

Существенное снижение среднего размера лимитов по кредиткам в тот же период продемонстрировали Приморский (-20,4%) и Красноярский (-19,2%) края, Ленинградская (-16,7%), Кемеровская (-16,1%) и Волгоградская (-15,6%) области.

По данным экспертов, в последнее время средний размер лимитов по новым кредитным картам составляет 90-100 тыс. руб. Это связано со снижением интересов банков к риску из-за жесткой денежно-кредитной политики. Кредитные организации усиливают скоринговые фильтры и ограничивают выдачу кредиток.

Наталья Белоштейн