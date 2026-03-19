Автосалоны ждут оттепели

Средняя стоимость нового автомобиля в Чувашии по итогам февраля снизилась на 2,7%, до 1,84 млн руб., в Марий Эл — на 12,5%, до 1,5 млн руб. На вторичном рынке динамика оказалась обратной: цены на подержанные автомобили в Марий Эл выросли на 3%, в Чувашии — на 2,4%. В то же время автокредитование в регионах продолжает сжиматься: в Чувашии выдачи автокредитов в январе упали на 52%. Участники рынка связывают слабый спрос с адаптацией к новым ставкам утильсбора и НДС.

Новые автомобили в Чувашии и Марий Эл подешевели на фоне слабого спроса

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Новые автомобили в Чувашии и Марий Эл подешевели на фоне слабого спроса

Средняя стоимость нового автомобиля в Чувашии по итогам февраля 2026 года составила 1,84 млн руб., что на 2,7% ниже, чем месяцем ранее, сообщили «Ъ Волга-Урал» в «Авто.ру Бизнес». В Марий Эл снижение оказалось более заметным — 12,5%, до 1,5 млн руб. Как пояснили изданию эксперты платформы, такое падение объясняется изменениями в структуре предложения моделей в регионе — как с точки зрения количества активных объявлений, так и представленных модификаций.

В целом по стране средняя цена нового автомобиля российского производителя по итогам февраля опустилась ниже 2 млн руб. и составила 1,99 млн руб. Средняя стоимость официально представленных на рынке китайских марок не изменилась — 3,94 млн руб. По сравнению с началом года объем предложения российских марок увеличился на 7%, китайских — на 1%. Ранее «Ъ Волга-Урал» сообщал, что средняя стоимость нового автомобиля в Татарстане снизилась на 3,4%, до 2,84 млн руб.

На вторичном рынке динамика оказалась обратной. Средняя стоимость подержанного автомобиля не старше 15 лет в Марий Эл с начала года выросла на 3%, до 798 тыс. руб., в Чувашии — на 2,4%, до 1,04 млн руб.

В Кировской области цена фактически не изменилась относительно января и составила 1,05 млн руб. — в то же время, как отметили в «Авто.ру Бизнес», данных для определения средней стоимости нового автомобиля в регионе недостаточно.

Рост цен на вторичном рынке сопровождается увеличением спроса на кредиты для покупки подержанных машин. По данным аналитиков «Автостата» и Frank RG, с начала года число запросов на автокредиты в сегменте автомобилей с пробегом превысило 60 тыс.— на 18% больше, чем в 2025 году, а в деньгах объем вырос на треть, до 82 млрд руб. Средняя стоимость такого автомобиля составляет около 1,4 млн руб. В сегменте новых автомобилей количество кредитов, напротив, сократилось на 10%.

Смещение спроса в сторону автомобилей с пробегом частично связано с ростом параллельного импорта. За первые два месяца 2026 года в Россию ввезли в 2,5 раза больше таких машин, чем годом ранее, а доля параллельного импорта выросла с 6% до 15%.

Снижение цен на новые автомобили происходит на фоне общего ослабления спроса. По данным того же «Автостата», в феврале в России продано 80,03 тыс. новых легковых машин — на 2,5% больше, чем годом ранее, но на 0,7% меньше, чем в январе. За январь—февраль реализовано 160,63 тыс. штук, что на 3,9% ниже аналогичного периода 2025 года. Участники рынка связывают сдержанный спрос с адаптацией к нововведениям с 1 января — повышению ставок утильсбора и росту НДС до 22%.

В то же время автокредитование в регионах продолжает сжиматься. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2026 года в России выдано 61,9 тыс. автокредитов — на 4,8% меньше, чем годом ранее, хотя к январю показатель вырос на 2,6%. Объем выдач составил 94,3 млрд руб. (+21,2% год к году). В Чувашии зафиксировала наибольшее среди 30 регионов-лидеров сокращение выдач автокредитов год к году — на 24,9%.

При этом республика остается самым доступным регионом для автокредитования в стране. По данным НБКИ, доля отказов по заявкам на автокредиты в Чувашии в феврале составила 72,8% — минимальный показатель среди 30 регионов-лидеров. В целом по стране показатель составил 80%. Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, одобрение банками заявок в феврале немного выросло, но по-прежнему находится на низком уровне.

Анар Зейналов