Ценник сдал назад

Средняя стоимость нового автомобиля в Татарстане по итогам февраля снизилась на 3,4%, до 2,84 млн руб. Сильнее всего подешевели модели Chery, Lada и Solaris. В целом по стране средняя цена нового автомобиля российского производителя опустилась ниже 2 млн руб. В то же время авторынок в феврале не оправдал ожиданий дилеров: продажи выросли лишь на 2,5% год к году, а к январю снизились на 0,7%. Участники рынка связывают слабый спрос с адаптацией к новым ставкам утильсбора и НДС.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Средняя стоимость нового автомобиля в Татарстане по итогам февраля составила 2,84 млн руб., что на 3,4% ниже, чем месяцем ранее, сообщили «Ъ Волга-Урал» в «Авто.ру Бизнес». Сильнее всего в регионе подешевел кроссовер Chery Tiggo 7L (–2,6%, до 2,83 млн руб.). Следом идут Lada Aura (–2,2%, до 2,51 млн руб.), Solaris HC (–1,8%, до 3,08 млн руб.), Tank 700 (–1,5%, до 10,67 млн руб.) и Haval F7 (–1,4%, до 3,37 млн руб.).

В целом по стране средняя цена нового автомобиля российского производителя по итогам февраля опустилась ниже 2 млн руб. и составила 1,99 млн руб.

Средняя стоимость официально представленных на рынке китайских марок не изменилась — 3,94 млн руб. По сравнению с началом года объем предложения российских марок увеличился на 7%, китайских — на 1%.

Снижение цен происходит на фоне слабого спроса. По данным «Автостата», в феврале в России продано 80,03 тыс. новых легковых автомобилей — на 2,5% больше, чем годом ранее, но на 0,7% меньше, чем в январе. За январь—февраль реализовано 160,63 тыс. машин, что на 3,9% ниже аналогичного периода 2025 года. Ранее директор по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин на форуме ForAuto назвал январь и февраль 2026 года «худшими» месяцами для российского авторынка за 20 лет ведения статистики.

Участники рынка объясняют сдержанный спрос адаптацией к нововведениям с 1 января — повышению ставок утильсбора и росту НДС до 22%. «Рынок "переваривал" нововведения и привыкал к новым цифрам»,— пояснял генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков оценивает результаты скорее положительно: «Рынок не начал валиться — уже хорошо».

Лидером продаж в феврале осталась Lada, однако реализация бренда сократилась на 22,5%, до 19,04 тыс. машин, а доля на рынке снизилась на 7,7 п.п., до 23,79%. На втором месте — Haval (10,16 тыс. штук, +6,1%), на третьем — Tenet, де-факто автомобили Chery (8,63 тыс. штук). Импорт машин самого бренда Chery, по данным господина Целикова, в январе—феврале сократился в 100 раз год к году — до 41 автомобиля, практически все они ввезены физическими лицами.

Вторичный рынок Татарстана также демонстрирует снижение: по итогам 2025 года средняя стоимость подержанного автомобиля в республике упала на 5,1%, до 1,42 млн руб.

При этом Татарстан остается одним из наиболее доступных регионов для автокредитования. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2026 года доля отказов по заявкам на автокредиты в республике составила 77,5% — один из самых низких показателей среди 30 регионов-лидеров по количеству заявок. Ниже — только в Чувашии (74,8%). В целом по стране показатель достигает 83,7%.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, банки в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой «не спешат повышать свой аппетит к риску», а снижения ключевой ставки до нынешнего уровня пока недостаточно для возвращения на рынок автокредитования большинства заемщиков. В то же время конкуренция банков за граждан с высоким уровнем кредитоспособности (более 750 баллов по шкале персонального кредитного рейтинга) только нарастает — доля отказов по заявкам таких заемщиков составляет 63%.

Анар Зейналов