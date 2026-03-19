РСТ: летнее бронирование в гостиницах России подорожало на 6,5%

Стоимость проживания в гостиницах России в предстоящий летний период увеличилась на 6,5%, в среднем до 13,5 тыс. за одни сутки. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

«Мы видим, что рост цен достаточно сдержанный, он в большей степени обусловлен инфляционными изменениями»,— рассказал господин Уманский на пресс-конференции (цитата по ТАСС). Он отметил, что стоимость отелей от нуля до двух звезд вырастет на 5,8%, «трехзвездочные» гостиницы подорожают на 8,2%, а отели с четырьмя-пятью звездами — на 3,4%.

При этом, отметил господин Уманский, в значительной части регионов России цены на размещение, наоборот, сократились. Так, летнее проживание в отелях подешевело в Астраханской области (-0,9%), Москве (-0,8%), Карачаево-Черкесии (-4,5%), Дагестане (-7,6%), Ингушетии (-10,2%), Калмыкии (-10,5%), Чечне (-2,7%) и других регионах.

По данным РСТ, цены на авиаперевозки по России выросли на 10,5% по сравнению с показателями в аналогичные периоды прошлых лет. Как сообщил господин Уманский, на международных направлениях зафиксировано сокращение стоимости авиабилетов примерно на 2%.