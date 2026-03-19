Краснодарский РСПП запустил конкурс по здоровьесбережению для работодателей

Краснодарское региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) запустило конкурс «Лидеры здоровьесбережения: конкурс региональных программ для работающего населения». Об этом сообщили на краевой конференции «Сохранение трудового потенциала: региональная повестка» 18 марта.

Фото: РСПП Краснодарского края

Конкурс ориентирован на работодателей Кубани, внедряющих программы по сохранению здоровья сотрудников. Заявки принимаются с 1 сентября по 20 октября.

Итоги подведут в ноябре на ежегодной конференции по здоровьесбережению работающего населения региона, где состоится награждение победителей.

