205 участникам СВО из Белгородской области предоставили землю по льготной цене

В Белгородской области с начала октября заключено 205 договоров с участниками специальной военной операции на получение земельных участков на льготных условиях для индивидуального жилищного строительства. Еще 20 договоров планируется оформить до конца декабря, а более 200 участков уже забронированы. Об этом в своем утреннем обращении сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Главным условием программы является освоение участка и строительство на нем жилого дома в течение пяти лет. В этом случае стоимость земли составит 0,01% от его кадастровой стоимости, но не более 500 руб., которые можно оплатить после постройки дома.

Участок предоставляется после заключения договора купли-продажи с Белгородской ипотечной корпорацией (АО «БИК»). До выполнения всех обязательств земля находится в залоге у корпорации. Такой механизм позволяет избежать уплаты НДФЛ в 13% от кадастровой стоимости, который бы начислили при безвозмездной передаче. Право на льготу имеют мобилизованные, контрактники, добровольцы и представители силовых ведомств, участвовавшие в СВО, при условии регистрации в Белгородской области.

Ульяна Ларионова