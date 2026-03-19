Мэрия Казани снизила цену промбазы в Мирном до 199 млн рублей

Мэрия Казани повторно выставит на продажу имущественный комплекс в поселке Мирный Приволжского района. Цену лота снизили на 24 млн руб. — с 223 млн до 199 млн руб., следует из документа, опубликованного мэрией города.

Ранее объект уже пытались реализовать в ноябре 2025 года, однако не нашли покупателя.

Площадь земельного участка составляет 14,9 тыс. кв. м. В состав комплекса входят здание питомника площадью 319,7 кв. м, механическая мастерская (514,2 кв. м), теплица, скважины, навозохранилище, газопровод и иные сооружения.

Участок относится к землям населенных пунктов с видом разрешенного использования под коммунальные услуги.

Анна Кайдалова