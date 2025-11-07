Мэрия Казани продает промбазу в Мирном рядом с кладбищем за 223 млн рублей

Мэрия Казани выставила на аукцион имущественный комплекс в поселке Мирном за 223,2 млн руб. Это следует из документов, опубликованных в сборнике муниципальных правовых актов. На той же улице расположено кладбище Мирное.

Комплекс расположен по адресу: Новосельская ул., 64а, в Приволжском районе. В него входят земельный участок площадью 14,9 тыс. кв. м, здание питомника (319,7 кв. м), механическая мастерская (514,2 кв. м), летняя теплица, навозохранилище, две водозаборные скважины и подземный газопровод протяженностью 338,2 м.

В сентябре 2025 года ФСК купила у мэрии города бывшую базу Горводзеленхоза на ул. Чуйкова за 531,5 млн руб.

Анар Зейналов