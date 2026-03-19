Чистая прибыль «РусГидро» превысила 117 млрд рублей в 2025 году

Чистая прибыль «РусГидро» (MOEX: HYDR) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2025 году составила 117,9 млрд руб., следует из отчета компании. Предыдущий год компания завершила с чистым убытком в 61,16 млрд руб.

Выручка «РусГидро» в 2025 году составила 663,8 млрд руб., с учетом государственных субсидий — 741,3 млрд руб. (+15,3%). Показатель EBITDA увеличился на 45,7%, до 219,7 млрд рублей.

«Позитивное влияние на динамику основных финансовых показателей группы оказало увеличение объемов и стоимости реализации электроэнергии и мощности на фоне роста выработки объектами гидрогенерации "РусГидро" во второй ценовой зоне, перехода Объединенной энергосистемы Востока к рыночному ценообразованию, а также плановой индексации тарифов на электро– и теплоэнергию в ДФО»,— сообщила пресс-служба «РусГидро».

«РусГидро» — ведущая энергетическая компания России по объему установленной мощности. Основные акционеры «РусГидро» — РФ (62,2% доли), банк ВТБ (12,37%) и «ЭН+ГРУП» (9,64%).