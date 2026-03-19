В Подмосковье ввели штрафы до 200 тыс. рублей за сбор краснокнижных грибов

Московская областная дума установила административную ответственность за незаконный сбор, добычу и продажу грибов, занесенных в региональную Красную книгу. Максимальный штраф для юридических лиц при повторном нарушении может достигать 200 тыс. руб.

Ранее в области уже действовали санкции за уничтожение редких животных и растений, однако грибы оставались вне правового поля. Теперь под защиту попали такие виды, как трутовик овечий, саркосома шаровидная, полубелый гриб и другие. Как пояснили в Мособлдуме, это необходимо для системного сохранения биоразнообразия.

За первое нарушение гражданам грозит штраф от 1 до 3 тыс. руб., должностным лицам — от 20 до 30 тыс., юридическим — от 50 до 100 тыс. руб. Повторное в течение года нарушение ужесточает наказание: для граждан — до 5 тыс., для должностных лиц — до 50 тыс., для компаний — до 200 тыс. руб.

В списке краснокнижных грибов, помимо прочих, значатся березовик розовеющий, ежовик коралловидный и паутинник чешуйчатый.