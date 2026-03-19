Lamborghini показала сниженную прибыль, но рекордную выручку

Операционная прибыль итальянского производителя спорткаров Lamborghini снизилась до €768 млн с €835 млн в 2024 году. На такой результат повлияли американские пошлины, колебания валютных курсов и расходы, связанные с отказом от выпуска своего полностью электрического автомобиля.

Однако выручка Lamborghini оказалась в 2025 году наибольшей за всю историю. Она выросла на 3,3%, до €3,2 млрд ($3,7 млрд), а объем поставок достиг 10 747 единиц.

Введение американских пошлин, как говорится в заявлении президента и генерального директора Lamborghini Штефана Винкельмана, негативно сказалось как на продажах, так и на прибыли на рынке США. В прошлом году автопроизводитель повысил цены, но этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать ущерб от введения пошлин. Вместе с тем он отметил, что в текущем году компания не планирует дальнейшего повышения цен, «поскольку не считает, что это пойдет на пользу рынку в данный момент».

