Коул: Лукашенко пообещал принять участие в заседании Совета мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился принять участие в одном из заседаний Совета мира, куда его пригласил президент США Дональд Трамп. Об этом по итогам переговоров с белорусским лидером заявил спецпосланник президента США Джон Коул, находящийся с визитом в Минске.

«Какое-то время тому назад мы были разочарованы тем, что президент Лукашенко не смог приехать на заседание Совета мира, которое недавно состоялось в Вашингтоне,— сказал господин Коул. — Но президент Трамп пригласил президента Лукашенко поучаствовать в любых других заседаниях Совета мира. Мы обсудили этот вопрос». «Президент Лукашенко подтвердил, что он примет участие в одном из заседаний Совета мира»,— добавил он.

Первое заседание созданной президентом США Дональдом Трампом структуры «Совет мира» прошло в Вашингтоне 19 февраля. В нем приняли участие представители двух десятков стран. Как сообщает «БелТА», президенту Белоруссии Александру Лукашенко также было направлено приглашение, однако тот не смог посетить заседание в связи с заранее распланированным графиком.

Анастасия Домбицкая