Житель Ставрополья предстанет перед судом за попытку подкупить полицейского

В Изобильненском районе прокуратура направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 32-летнего местного жителя по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в значительном размере за совершение заведомо незаконного бездействия). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Следствие считает, что в декабре 2025 года обвиняемый управлял автомобилем в станице Новотроицкой, находясь в состоянии алкогольного опьянения. После остановки инспекторами ДПС водитель понял, что может лишиться прав и быть привлечен к административной ответственности. Мужчина попытался передать полицейскому 45 тыс. руб., спрятанных в паспорте. Однако сотрудник правоохранительных органов отказался от денег и вызвал следственно-оперативную группу.

В сообщении прокуратуры отмечается, что за данное преступление предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.

