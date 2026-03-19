Кевин Спейси урегулировал иски о сексуальных домогательствах

Американский актер Кевин Спейси урегулировал во внесудебном порядке три иска о сексуальных домогательствах. Таким образом, судебных разбирательств по этим искам, которые должны были начаться в этом году, не будет. Подробности урегулирования стороны не приводят, сообщает BBC.

Один из истцов, который в судебных документах значится под инициалами ЛНП, утверждал, что актер совершил в отношении него «умышленные действия сексуального характера» около 12 раз в 2000–2005 годах. Второй истец, с инициалами ГХИ, утверждал, что познакомился с Кевином Спейси на мастер-классе в лондонском театре «Олд Вик», где тот был художественным директором в 2004–2013 годах. Мужчина заявил, что в результате насильственных действий со стороны актера он «получил психическую травму и пострадал финансово». Руари Кэннон, третий истец, который не стал скрывать своего имени, утверждал, что Кевин Спейси «лапал» его на вечеринке для актеров после спектакля в театре «Олд Вик» в 2013 году. Сам актер неоднократно заявлял, что все эти обвинения «смешны» и «ничего этого никогда не было».

Кевина Спейси несколько раз обвиняли в сексуальных домогательствах. Первый иск подал в 2017 году актер Энтони Репп, утверждавший, что господин Спейси домогался его в 1986 году. Тогда же обвинения в домогательствах выдвинули несколько участников съемок сериала «Карточный домик». В 2023 году суд признал актера невиновным, за эти годы актер потерял роли в ряде проектов, в том числе был отстранен от съемок в последнем сезоне сериала «Карточный домик».

