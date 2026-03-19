Аналитики Opta определили главного фаворита Лиги чемпионов

После завершения матчей 1/8 финала Лиги чемпионов статистическая платформа Opta определила главного претендента на победу. Фаворитом считается лондонский «Арсенал», шансы которого оцениваются в 29,73%.

Также в топ-3 вошли мюнхенская «Бавария» (18,33%) и каталонская «Барселона» (15,66%). Вероятность победы действующего победителя — французского ПСЖ — составляет 11,87%. Наименьшие шансы у лиссабонского «Спортинга» (3,03%).

По итогам матчей 1/8 финала определились четвертьфинальные пары. «Арсенал» сыграет со «Спортингом»; мадридский «Реал» — с «Баварией»; ПСЖ — с английским «Ливерпулем»; «Барселона» — с мадридским «Атлетико». Первые четвертьфинальные матчи состоятся 7 и 8 апреля, ответные встречи пройдут 14 и 15 апреля.

