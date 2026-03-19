Суд арестовал имущество и акции совладелицы «Петербургского нефтяного терминала»
Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял обеспечительные меры в отношении активов Елены Васильевой, совладелицы АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ). Как следует из материалов дела, под арест попало все принадлежащее ей движимое и недвижимое имущество, включая 4 538 акций самого терминала. Меры приняты в рамках иска ПНТ к Васильевой о взыскании около 171 млн рублей убытков. Рассмотрение дела по существу назначено на 22 апреля.
Совладелица АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) Елена Васильева
Параллельно в арбитраже находится встречный иск госпожи Васильевой — она требует взыскать 100 млн рублей с генерального директора ПНТ Игоря Хлопова, который был избран на должность в минувшем декабре по распоряжению Росимущества. Разбирательства развиваются на фоне масштабного корпоративного конфликта вокруг терминала, в который вовлечены наследники основателя предприятия Дмитрия Скигина.
Ранее, в апреле 2025 года, другой судебный процесс завершился частичной национализацией акций ПНТ: по иску Генпрокуратуры ряд сделок с ценными бумагами был признан ничтожным. В результате около 55% голосующих акций перешли в собственность РФ, тогда как 45% остались у Елены Васильевой. Судебные споры между акционерами и менеджментом длятся уже несколько лет и сопровождаются взаимными претензиями сторон.
