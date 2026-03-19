В Москве прошла церемония награждения победителей и призеров первой Международной олимпиады по промышленной разработке PROD от Группы «ТТехнологии», Центрального университета и факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ. В этом году олимпиада официально стала международной и впервые прошла на двух языках. В ней приняли участие более 4 тыс. старшеклассников из всех регионов России и 33 стран мира. На протяжении 5 дней финалисты в командах работали над разработкой полноценных ИТ-продуктов. Победителями стали 22 талантливых школьника из 12 российских городов. Международная олимпиада PROD помогает школьникам еще до поступления в вуз погрузиться в перспективную профессию разработчика и наметить векторы профессионального развития.

Россия с начала 2026 года собрала в теплицах более 250 тыс. т огурцов, томатов и другой продукции, производство выросло на 4,7%, сообщил Минсельхоз. Лидерами стали Липецкая, Московская, Воронежская и Калужская области, а также Ставропольский край. По данным ведомства, сегодня в 76 регионах работают свыше 340 тепличных хозяйств. До 2027 года планируется запустить еще более 30 новых проектов.

Оборот люксового сегмента увеличился на 56% и составил 310 млн руб. Число заказов выросло почти вдвое — на 85%. К такому выводу пришли специалисты CDEK.Shopping, проанализировав покупки в сегменте премиальных товаров за 2025 год. Вместе с тем средний чек снизился на 16% — до 54 тыс. руб. Как отмечает Ъ, самый популярный люксовый бренд — Gucci.