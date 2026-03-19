США анонсировали подготовку к официальному визиту Лукашенко

США и Белоруссия будут работать над организацией визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Вашингтон. Об этом спецпосланник президента США Джон Коул заявил по итогам переговоров с белорусским лидером в Минске, сообщает близкий к президенту Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы обсудили также возможную поездку президента Лукашенко в США и будем работать над тем, чтобы это организовать»,— сказал господин Коул (цитата по «Пул Первого»).

Джон Коул также подчеркнул, что «президент Трамп постоянно отзывается о президенте Лукашенко как о своем хорошем друге, уважаемом мировом лидере».

Сегодня Александр Лукашенко проводит очередные переговоры с американской делегацией во главе с Джоном Коулом. По словам белорусского президента, на повестке — двусторонние отношения США и Белоруссии, в том числе восстановление работы американского посольства в Минске, освобождение политзаключенных, а также экономические вопросы и санкции.

Предыдущая встреча Александра Лукашенко с Джоном Коулом состоялась в середине декабря 2025 года. Президент Белоруссии говорил, что передал американской стороне «прагматичные предложения», которые находятся в плоскости интересов США. Тогда президент также помиловал 123 политзаключенных в обмен на снятие санкций США с предприятия «Беларуськалий».

Анастасия Домбицкая