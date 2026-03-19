Федерация футбола Ирана не будет бойкотировать чемпионат мира-2026

Федерация футбола Ирана намерена бойкотировать США, но не чемпионат мира 2026 года. Об этом сказал глава организации Мехди Тадж, слова которого приводит агентство Reuters.

«Национальная команда проводит тренировочный сбор в Турции, где проведет два товарищеских матча. Мы будем бойкотировать США, но не чемпионат мира»,— заявил Тадж.

11 марта министр спорта и молодежи Ирана Ахмад Доньямали сказал, что у сборной «ни при каких обстоятельствах нет права участвовать в мировом первенстве». При этом, по словам генерального секретаря Азиатской конфедерации футбола Виндзора Джона, иранская сторона не уведомляла об отказе от участия в предстоящем турнире.

Также Иран вел переговоры с Международной федерацией футбола (FIFA) о переносе матчей из США в Мексику. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подтвердила готовность страны принять эти встречи.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Жеребьевка группового этапа уже прошла. Сборная Ирана попала в группу с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии.

Таисия Орлова