Кипр потребует у ЕС разъяснений по условиям активации статьи о взаимной обороне

Кипр поднимет вопрос о конкретизации порядка действий государств-членов в случае активации статьи о взаимной обороне договора о ЕС. Об этом заявил президент Кипра Никос Христодулидис, передает агентство «РИА Новости».

«Я намерен открыто поставить этот вопрос на Европейском совете и потребовать четкого плана действий того, как мы можем превратить фактически неформальную активацию статьи 42(7) в институционально устойчивый выбор, доступный европейским странам в случае новой атаки»,— сказал он перед началом саммита ЕС (цитата по «РИА Новости»).

После атак БПЛА на британские базы на Кипре страна не стала активировать статью, отметил лидер страны, подчеркнув, что на практике многие страны ЕС предоставили государству военную поддержку.

Согласно статье 42.7 Договора о ЕС, государства-члены обязаны оказывать помощь друг другу в случае вооруженной агрессии против одного из них. В отличие от статьи 5 НАТО, механизм ЕС не предполагает автоматического военного ответа. Каждая страна вправе выбирать форму помощи, исходя из своей политики безопасности и нейтралитета.

Военный конфликт Израиля и США с Ираном усилил стратегическое значение Кипра для Европы и Турции. Оборонять его вслед за Великобританией пообещала и Франция, чей президент Эмманюэль Макрон побывал на острове лично, посулив развернуть в регионе Средиземноморья фрегаты, десантные вертолетоносцы и авианосец «Шарль де Голль».

Анастасия Домбицкая