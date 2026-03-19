Согласование по справедливости

На осенних выборах в Госдуму «Справедливая Россия» (СР) рассчитывает на победу по одномандатным округам как минимум шести своих депутатов, сообщили “Ъ” осведомленные собеседники. Одобрения местных властей в своих регионах уже добились три действующих эсера-одномандатника, еще трое ведут «не бесперспективные», по словам источников, переговоры. В то же время одного «гарантированного» победителя по округу партия уже потеряла: бывший ярославский губернатор Анатолий Лисицын решил переизбраться в Думу от «Единой России».

Депутаты Анатолий Лисицын (слева) и Анатолий Грешневиков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутаты Анатолий Лисицын (слева) и Анатолий Грешневиков

По итогам выборов 2021 года справороссы отпраздновали успех в восьми одномандатных округах. Депутатами стали Анатолий Аксаков (Чувашия), Юрий Григорьев (Забайкальский край), Анатолий Лисицын и Анатолий Грешневиков (оба — Ярославская область), Александр Аксененко (Новосибирская область), Валерий Гартунг (Челябинская область), Галина Хованская (Москва) и Елена Драпеко (Санкт-Петербург).

Два источника в партии сообщили “Ъ”, что сейчас «почти гарантированно согласованы» трое из них: это депутаты Аксененко, Аксаков и Гартунг.

«Гартунг плотно и плодотворно взаимодействует с командой губернатора Алексея Текслера, а в Чувашии главой остается наш однопартиец (Олег Николаев.— “Ъ”)»,— указал один из собеседников. Позиции Александра Аксененко в Новосибирской области, по данным другого источника, крепки в силу договоренностей с федеральным центром. Помимо этого, справороссы рассчитывают на успех переговоров еще по трем округам, говорят собеседники в партии. По словам одного из них, речь в том числе идет об округе в Москве.

При этом мелькавшая в СМИ информация о том, что за столичный округ Галины Хованской внутри партии соперничают первый замруководителя фракции в Думе Яна Лантратова и глава центрального аппарата партии Анастасия Павлюченкова, действительности не соответствует, подчеркнул один из собеседников. Сама госпожа Хованская о своих планах не сообщала. Вся информация о ходе переговоров актуальна на текущий момент, но в будущем могут появиться и дополнительные варианты, допускают источники в СР.

А вот договориться с властями Ярославской области о сохранении за СР хотя бы одного из нынешних округов, по данным собеседников “Ъ”, не удалось.

Более того, как сообщал накануне “Ъ”, Анатолий Лисицын, со скандалом покидавший «Единую Россию» в 2020-м и избравшийся от СР в 2021-м, уже написал заявление о выходе из партии и намерен участвовать в праймериз единороссов. Тем не менее председатель СР Сергей Миронов заявил “Ъ”, что на выборах в Ярославле партия «опиралась и будет продолжать опираться» на депутата всех восьми думских созывов Анатолия Грешневикова. «Он пользуется беспрецедентным доверием жителей области, что является причиной его побед и его избрания в парламент»,— подчеркнул господин Миронов. Он также выразил уверенность, что господин Грешневиков и его команда «продемонстрируют такой же блестящий результат, как и на всех предыдущих выборах». Как поясняют источники, эсеры готовы захватить мандат в этом округе «с боем».

Политолог Евгений Минченко отмечает, что СР действительно может сделать ставку на точечную работу в регионах при «фоновой» федеральной избирательной кампании. По его оценке, эсеры вновь приблизились к ситуации «потенциального кризиса» («идеологическая невнятица», «не самые радужные» отношения с Кремлем и «сложности со спонсорами»), однако «все предыдущие разы они из него выкарабкивались». К тому же за последнее время партийцы демонстрировали и позитивные сигналы, среди которых — «перезагрузка технических органов партии» и приход на позицию руководителя аппарата Анастасии Павлюченковой, добавил господин Минченко. Риски для СР в «согласованных» округах, по его мнению, могут создать коммунисты, избравшие «критическую позицию» в отношении любых договоренностей. Поэтому о «суперзащищенных» округах для СР на грядущих выборах говорить практически не приходится, заключает Евгений Минченко.

Григорий Лейба