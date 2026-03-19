Суд отменил взыскание 766 млн рублей с нижегородской компании «Синергетик»

Суд по интеллектуальным правам отменил решение о взыскании 766 млн руб. с нижегородской компании «Синергетик» в пользу дочери депутата Госдумы Карины Богуславской за использование товарного знака «Я люблю свою семью». Об этом говорится в опубликованном решении суда.

Как писал «Ъ-Приволжье», госпожа Богуславская потребовала взыскать с ООО «Синергетик» 10,7 млрд руб. компенсации за использование в продукции нижегородского производителя косметики и бытовой химии принадлежащего ей товарного знака «Я люблю свою семью», который она в 2022 году передала по лицензионному договору компании «Нэфис Косметикс». Истица посчитала схожим до степени смешения бренд «Я (сердце) свою семью!» нижегородской компании, который «Синергетик» использовал в упаковке.

Арбитражный суд Нижегородской области в 2025 году отклонил иск Карины Богуславской, которая обжаловала это решение. Первый апелляционный арбитражный суд пересмотрел решение и обязал «Синергетик» выплатить истице 766 млн руб. Компания подала кассационную жалобу, которая была удовлетворена.

