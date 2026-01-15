Знаковая любовь

Суд по интеллектуальным правам приостановил решение взыскать с нижегородской компании «Синергетик» 766 млн руб. в пользу дочери депутата Госдумы Карины Богуславской. Она отсудила крупную компенсацию за использование товарного знака «Я люблю свою семью», который принадлежит косметической компании Богуславских. Нижегородский производитель считает, что его бренд «Я (сердце) свою семью!» не схож до степени смешения с интеллектуальной собственностью госпожи Богуславской. Ответчик считает, что истица злоупотребила правом, однако предоставил банковскую гарантию на присужденную сумму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В нижегородской компании считают, что ничего не должны Карине Богуславской

Суд по интеллектуальным правам приостановил исполнение решения Первого апелляционного арбитражного суда, который обязал нижегородского производителя косметических товаров и бытовой химии ООО «Синергетик» выплатить 766 млн руб. Карине Богуславской. Дочь депутата Госдумы и основателя «Нэфис Косметикс» Ирека Богуславского просила взыскать компенсацию за использование в продукции «Синергетика» принадлежащего ей товарного знака «Я люблю свою семью».

Как писал «Ъ-Приволжье», права на этот знак госпожа Богуславская передала «Нэфис Косметикс» по лицензионному договору в 2002 году, компания использовала его с 2006 года. В свою очередь «Синергетик» печатал на своих этикетках слоган «Я люблю свою семью!» с эмодзи в виде сердечка вместо слова «люблю». Истица посчитала его схожим до степени смешения со своей интеллектуальной собственностью, которую конкурент использовал в коммерческих целях.

Изначально Карина Богуславская просила взыскать с нижегородской компании 10,7 млрд руб., изъять ее продукцию из оборота и запретить рекламу «Синергетика» с этим брендом.

В процессе арбитражных споров истица снизила требования до 766 млн руб., следует из опубликованных материалов. Юристы ответчика предупредили суд, что взыскание многомиллионной компенсации может повлечь банкротство ООО «Синергетик», но этот довод принят не был. Нижегородская компания доказывала, что спорная надпись использовалась в составе этикеток продукции, а не отдельно, и смешения с товарным знаком Богуславской с изображением не имеется. Тем более истица и «Нэфис Косметикс» не использовали свой товарный знак в течение трех лет до подачи иска, что само по себе исключает вероятность смешения из-за отсутствия товаров с этим обозначением.

В арбитражном суде Нижегородской области представители «Синергетика» доказали, что надпись на этикетке не выделяется в общей композиции и не читается как отдельный элемент, а также содержит эмодзи с сердцем вместо слова «люблю».

Суд посчитал это явными отличиями, отметив, что надпись на этикетках нижегородской компании содержит восклицательный знак. Кроме того, спорный элемент этикетки выполнен мелким шрифтом и практически нечитаем, а, значит, не привлекает к себе внимание потребителей и не влияет на их выбор, решил суд.

В первой инстанции Карина Богуславская проиграла. Однако по ее жалобе вторая инстанция пересмотрела решение в пользу истицы и принадлежащего «Нэфис Косметикс» Казанского химического комбината имени Вахитова. Апелляционный суд решил, что словосочетание «Я люблю свою семью» содержит четыре слова, три из которых есть на этикетках «Синергетика», а изображение сердца вошло в обиход как аналогия слову «люблю». Таким образом, при прочтении изображения тождественны и ассоциируются друг с другом, и, несмотря на визуальные отличия, надпись на упаковках нижегородской компании схожа до степени смешения с товарным знаком Карины Богуславской, постановил судья.

В апелляции было решено взыскать с ООО «Синергетик» 766 млн руб. компенсации и наложен запрет на распространение продукции со схожим товарным знаком, в противном случае производителю грозил штраф в 250 тыс. руб. за каждое нарушение.

В ООО «Синергетик» не согласились с таким исходом. «Мы справедливо выиграли суд первой инстанции: уверены в своей позиции и продолжаем считать требования истца злоупотреблением правом»,— отметили в компании. Юристы обратились в суд по интеллектуальным правам (СИП), который по их ходатайству пока приостановил исполнение судебного акта. В решении СИП говорится о том, что «Синергетик» представил банковскую гарантию Альфа-Банка на выплату Карине Богуславской присужденных ей 766 млн руб. в качестве возмещения потенциальных убытков от приостановления исполнения апелляционного решения.

Обеспечение будет действовать до тех пор, пока его не обжалуют, либо кассационная инстанция окончательно не рассмотрит этот спор.

Владимир Зубарев