ФРС присматривается к Ирану

Рост цен на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке подтолкнет инфляцию в США вверх, однако судить о масштабах проблемы пока рано, следует из заявлений ФРС по итогам прошедшего 17–18 марта заседания о размере ключевой ставки. Сохранив ее на прежнем уровне, свой макропрогноз регулятор при этом пересмотрел и теперь ждет, что в 2026 году инфляция в США составит уже 2,7%, а не 2,4%, как предполагалось ранее. Влияние военного конфликта на экономику Штатов названо «сдержанным»: деловая активность в стране продолжает расти. Далее аналитики по-прежнему закладывают одно снижение ставки в этом году: сроки возвращения ФРС к смягчению денежно-кредитной политики при этом во многом увязаны с ситуацией на американском рынке труда.

Решение ФРС сохранить ставку на уровне 3,5–3,75% годовых оказалось ожидаемым для рынков — при этом внимание к мартовскому заседанию все же было повышенным, поскольку оно стало первым после эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Инфляция в США остается «несколько повышенной» и снижается медленнее, чем ожидалось, следует из заявления ФРС. Индекс потребительских цен (CPI) в феврале составил 2,4%, как и в январе.

Дефлятор потребительских расходов (PCE, более чувствительный индикатор) в январе оценивался в 2,8% после 2,9% в декабре (февральское значение станет известно позже).

Если до сих пор регулятор фиксировал проинфляционные риски главным образом из-за пошлин президента США Дональда Трампа, то теперь заметный вклад в рост показателя вносит и повышение цен на энергоносители, следует из заявлений ФРС. Последнее, напомним,— результат фактической блокировки Ираном судоходства в Ормузском проливе.

Пока, впрочем, оценивать реальные последствия очередного кризиса предложения слишком рано, подчеркнул на пресс-конференции по итогам заседания председатель ФРС Джером Пауэлл. Между тем в обновленный прогноз регулятора как минимум некоторые риски уже заложены.

Предполагается, что индекс PCE составит в текущем году 2,7% (2,8% в 2025-м), а не 2,4%, как ожидалось в декабре. В 2027 году он прогнозируется на уровне 2,2% (2,1%).

Базовый показатель (Core PCE, не учитывает цены на энергию и продовольствие) может составить 2,7% и 2,2% соответственно (в декабре — 2,5% и 2,1%) — оценки пересмотрены в сторону повышения из-за ожидаемых «отложенных» эффектов пошлин.

Отдельно Джером Пауэлл подчеркнул, что ФРС пока не фиксирует рисков стагфляции в США, предложив оставить этот пугающий термин для «более серьезных обстоятельств». Сейчас деловая активность в стране растет, следует из данных регулятора. После увеличения экономики на 2,2% в прошлом году ФРС ждет роста ВВП на 2,4% в 2026 году (в декабре ожидалось расширение на 2,3%) и на 2,3% (2%) в 2027-м. Отметим, аналитики при этом прогнозируют скорое сжатие экономической активности бизнеса и домохозяйств из-за роста затрат на энергию на фоне войны (см. “Ъ” от 10 марта).

Судя по точечному графику прогнозов (dot plot), который фиксирует ожидания членов комитета по открытым рынкам, 7 из 19 опрошенных прогнозируют, что к концу года ставка останется на нынешнем уровне, еще семеро ждут ее снижения на 25 базисных пунктов (б. п.), двое предполагают сокращение на 50 б. п., столько же — на 75 б. п., один — на 100 б. п.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, по-прежнему считают, что на снижение ставки в этом году ФРС пойдет только один раз (речь о сокращении на 25 б. п.). Сроки смягчения ДКП при этом сдвигаются вправо: если до нового года эксперты говорили в основном об июне, то теперь — о сентябре.

Подтолкнуть регулятор к более скорому снижению ставки в условиях неопределенности может дальнейшее охлаждение рынка труда. По данным Бюро трудовой статистики, число рабочих мест в стране в феврале сократилось на 92 тыс. после увеличения на 126 тыс. в январе, уровень безработицы в прошлом месяце вырос до 4,4% с 4,3% в январе. Напомним, сильный рынок труда — один из главных приоритетов ФРС.

На фоне решения регулятора рынок акций США продемонстрировал спад, цена фьючерсов на золото упала. Доллар сразу после публикации итогов заседания оставался сильным, однако в четверг, 19 марта, динамика развернулась: на торгах он дешевел к евро, фунту стерлингов и иене.

Кристина Боровикова