Как ЦБ закручивал гайки мошенникам

2021–2023 годы: от «краденой карты» к «обманутому клиенту»

До этого времени акцент был на операциях «без согласия клиента», когда деньги списали условно с украденной карты или взломанного интернет-банка. Но с ростом социальной инженерии этого стало мало. Постепенно ЦБ и законодатели начали менять определение проблемы. В 2023 году в закон «О национальной платежной системе» добавили ключевую идею: операцией без добровольного согласия признается и перевод, который клиент совершил вследствие обмана или злоупотребления доверием. Банки начинают намного жестче анализировать поведение клиентов, и часть операций по-новому попадает под подозрение.

2024 год: пауза на перевод и база мошенников

В июле вступили в силу нормы, которые обязали банки использовать общую базу ЦБ по мошенническим переводам и приостанавливать подозрительные платежи («О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента»). Если деньги уходят на реквизиты из этой базы, кредитная организация обязана либо отменить перевод, либо поставить его «на паузу» до двух рабочих дней. Банк несет финансовую ответственность, если не учел признаки из базы и не отработал антифрод. Кредитные организации обязаны передавать регулятору информацию обо всех случаях и попытках мошенничества. База содержит уникальные идентификаторы, в том числе данные о плательщиках и получателях похищенных денег.

Однако на данный момент закон никак не регулирует пребывание в данной базе. ЦБ предлагает ограничить для впервые попавших в базу граждан срок в один год. Те, кто попадает в базу второй и третий раз, должны находиться в ней дольше года. Число записей в базе не раскрывается. По оценке ЦБ, крупнейшие банки, используя сведения из этой базы, ежемесячно приостанавливают около 330 тыс. операций.

С конца 2024 года введены отдельные требования в отношении переводов по СБП. Крупные переводы самому себе, после которых деньги сразу идут некоему «незнакомому» получателю, стали формальным признаком мошенничества.

2025 год: права у жертвы и риск для «случайного получателя»

С 1 сентября заработали ключевые положения федерального закона о защите россиян от мошенников. Банки получили право (и обязанность) ограничивать выдачу наличных через банкоматы, если видят признаки обналичивания похищенных денег. В частности, вводятся лимиты на выдачу 50 тыс. руб. в день на срок до двух суток.

2026 год: новые признаки и более жесткий фильтр

С 1 января расширен перечень признаков мошеннических переводов, в том числе по поведению клиента.

Подозрительные признаки:

— наличие реквизитов получателя в базе ЦБ по мошенническим операциям;

— нетипичные для клиента операции по сумме, времени или географии;

— цепочки переводов через несколько физических лиц, характерные для обналичивания;

— данные правоохранительных органов, указывающие на подозрительного получателя.

Усиливается и уголовное давление. За передачу своих банковских реквизитов для обналички теперь можно получить срок до трех лет, за организацию таких схем — до шести лет.