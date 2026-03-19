Вице-президента федерации ММА в Удмуртии Турала Мамедова оставили в СИЗО

Верховный суд Удмуртии оставил под стражей вице-президента республиканской Федерации ММА, основателя местной школы единоборств Турала Мамедова, обвиняемого в приобретении наркотиков в крупном размере (ст. 228 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

В апелляцию обратился с жалобой адвокат Турала Мамедова. «В судебном заседании обвиняемый и защитники просили отменить постановление суда первой инстанции и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста либо залога»,— говорится в сообщении.

Верховный суд Удмуртии признал избранную меру пресечения законной. Срок содержания под стражей — до 9 мая.

Напомним, по версии следствия, Турал Мамедов хранил около 50 г мефедрона, который он приобрел для себя, без цели сбыта. Подсудимый был задержан сотрудниками УФСБ 9 марта. В школе единоборств заявили, что силовики задержали главного тренера по «очень неоднозначной статье» и призвали относиться к информации скептически. Годом ранее в клубе проходили обыски после драки воспитанников с посетителями ижевского кафе.

