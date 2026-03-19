Верховный суд Татарстана вернул дело экс-замглавы МВД в суд первой инстанции

Верховный суд Татарстана вернул дело бывшего замглавы МВД Татарстана Владимира Изаака в Ново-Савиновский районный суд Казани для разрешения вопроса о принятии дополнительного решения. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Апелляционная инстанция не смогла приступить к рассмотрению жалобы защиты об изъятии квартир у господина Изаака и его близких.

В сентябре 2025 года сообщалось, что имущество стоимостью 21 млн руб. будет обращено в доход государства. По данным прокуратуры, недвижимость бывшего чиновника и его жены не соответствовала их официальным доходам. С 2017 по 2023 годы семья приобрела четыре квартиры и два машино-места в Казани, часть имущества была оформлена на родственников.

Анна Кайдалова