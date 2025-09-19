У бывшего замглавы МВД Татарстана и его жены изымут имущество на 21 млн рублей

Ново-Савиновский районный суд Казани постановил обратить в доход государства имущество экс-заместителя министра внутренних дел Татарстана Владимира Изаака и его жены, бывшего старшего следователя по особо важным делам. Стоимость изымут имущества составит 21 млн руб. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Ведомство установило, что приобретенная недвижимость не соответствует заявленным доходам семьи. С 2017 по 2023 годы бывшие госслужащие приобрели четыре квартиры и два машино-места в Казани. Часть имущества была оформлена на родственников.

Владимир Изаак начал службу в органах внутренних дел в 2001 году. В 2014 году господин Изаак был назначен замглавы МВД Татарстана, а в 2016 году получил нагрудный знак «За отличную службу в МВД по РТ».

Диана Соловьёва