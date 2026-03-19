На выборах во Франции Зилински проиграл Хитлеру

Во Франции подвели итоги первого тура муниципальных выборов в местечке Арси-сюр-Об, регион Шампань — Арденны. Выборы привлекли внимание европейских СМИ, поскольку в них принимали участие кандидаты Шарль Хитлер (Hittler) и Антуан Рено-Зилински (Zielinski). Третьим кандидатом была Анни Сука (Soucat). В итоге первое место занял действующий мэр Шарль Хитлер с 37,81% голосов, за ним госпожа Сука с 32,20% голосов. Антуан Рено-Зилински набрал 29,99% и, соответственно, во второй тур не прошел. Теперь на пост мэра претендуют только Шарль Хитлер и Анни Сука.

Кандидаты Хитлер и Зилински давно стали объектами шуток в регионе и даже во всей Франции. Однако они всегда гордо отмечали, что носят свои собственные фамилии: первая из них эльзасского происхождения, а вторая — польского.

Коммуна Арси-сюр-Об, население которой сейчас составляет приблизительно 2800 жителей,— историческое место. Здесь в 1814 году прошло сражение с участием армии Наполеона.

Екатерина Наумова