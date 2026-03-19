76% озимых культур в Удмуртии под этот урожай оказались не застрахованы

Из 57 тыс. га озимых культур в Удмуртии под этот урожай застраховано 13,7 тыс. Об этом в Max написал зампредседателя правительства республики Роман Габдрахманов. По его словам, этот показатель, «хоть и медленно», увеличивается ежегодно.

«Каждый год у нас разные зима и весна. Поэтому хозяйствам нужно защитить себя: использовать для посева семена только районированных сортов высоких репродукций и, думаю, оформлять страховки, чтобы возместить часть затрат при гибели посевов»,— написал вице-премьер.

Высота снежного покрова, добавил господин Габдрахманов, достигла 90 см, что выше средних многолетних значений. В течение всей зимы не было длинных оттепелей, поэтому снег более рыхлый. «А значит, при устойчивых положительных температурах он сойдет достаточно быстро»,— считает он.

Как написал вице-премьер, земля промерзла неглубоко, а значит быстро впитает талые воды. Если весна будет идти с такими же темпами, как сейчас, необходимо будет оперативно проводить весенний сев, пока не пересохла почва, добавил господин Габдрахманов.

«В целом о состоянии озимых говорить пока рано. На это влияет сама весна — какими темпами сойдет снег, какие установятся температуры. Безусловно важны сроки сева и состояние, в котором культуры ушли в зиму, проводилась ли обработка от болезней»,— отметил он.

Напомним, Удмуртия попала в перечень регионов с самым высоким риском паводка, что говорит о высоком риске гибели культур, высаживаемых осенью.