Удмуртия оказалась в числе регионов с самым высоким риском паводка

Удмуртия попала в перечень регионов с самым высоким риском паводка, поскольку высота снежного покрова достигла рекордных 90 см. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на президента Национального союза агростраховщиков Корнея Биждова.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, в ЦФО и ПФО особенно высок риск гибели озимых культур (растения, высаживаемые осенью) из-за рекордно высокого уровня снежного покрова. В обоих округах застраховано в общей сложности около 3 млн га озимых. Помимо республики высота снежного покрова в ПФО достигла 90 см в Чувашии, Марий-Эл и Кировской области.

Напомним, в зоне потенциального риска паводка оказались Балезинский, Игринский, Кезский и Малопургинский районы Удмуртии. Регион подготовил около 1 тыс. единиц техники.

Владислав Галичанин