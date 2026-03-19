Банк России предложил снизить коэффициент ОСАГО для Новосибирской области

Проект по снижению территориального коэффициента по ОСАГО в Новосибирской области разработал и опубликовал на своем сайте Банк России. Согласно документу, для Новосибирска показатель может быть снижен с 3,12 до 2,34, для Бердска – с 2,48 до 1,86, для Искитима – с 2,32 до 1,74, для остальных городов и населенных пунктов области – с 2 до 1,5.

«Пересмотр показателей стал возможен благодаря усилению мер по борьбе с мошенничеством и недобросовестными действиями в ОСАГО в этом регионе», — заявил регулятор.

Как отмечает ЦБ, в конце прошлого года правоохранительные органы Новосибирской области возбудили по заявлениям страховщиков 122 уголовных дела по факту мошенничества со страховыми выплатами. В январе – феврале 2026 года возбуждено 37 уголовных дел. При этом за девять месяцев 2025 года было возбуждено 86 аналогичных уголовных дел.

В декабре 2025 года Новосибирскстат подсчитал, что годовая стоимость полисов ОСАГО в Новосибирской области выросла более чем в два раза по сравнению с ноябрем 2025 года. Тариф составил 38 тыс. руб., тогда как месяцем ранее он был ниже — 16,5 тыс. руб., следует из публикации. Это произошло после того, как регулятор с 9 декабря 2025 года повысил коэффициент территории в регионе с 1,56 до 3,12. Таким образом, Новосибирская область стала лидером по стоимости автострахования ОСАГО в России.

