Страховой рынок Липецкой области в 2025 году вырос почти на треть

В 2025 году жители Липецкой области заключили 605,5 тыс. договоров страхования, что на 12% превышает показатель предыдущего года. Объем страховых сборов достиг почти 10,5 млрд руб., увеличившись на 32%. Основным фактором роста регионального страхового рынка стало инвестиционное страхование жизни. Об этом сообщили в липецком отделении Банка России.

В 2025 году в Липецкой области объем сборов по добровольному страхованию финансовых рисков вырос на 23%. Объем страховых выплат, полученных населением, составил 7 млрд руб., что на 8% превышает уровень 2024-го.

Спрос на полисы ОСАГО в регионе увеличился: за год автомобилисты приобрели 368 тыс. договоров для легкового транспорта, что на 12% превышает показатель 2024 года. Средняя стоимость такого полиса снизилась на 5,5% — до 6 тыс. руб. Уменьшение цены обусловлено, в частности, ростом конкуренции среди страховщиков. Количество договоров КАСКО, заключенных с физическими лицами, возросло примерно на 1%.

В первом квартале 2025-го липчане заключили договоры страхования почти на 1,8 млрд руб., что на 38% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

