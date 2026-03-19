Промпроизводство Дагестана выросло на 12% в январе 2026 года

Минпромторг Дагестана зафиксировал рост промышленного производства на 12,2% в январе 2026 года — индекс достиг 112,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщили в ведомстве.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Дагестанстат предоставил данные, которые подтверждают уверенную динамику: сектор электроэнергии и газа лидирует с показателем 133,9%, добыча полезных ископаемых прибавила 11,2%, а обрабатывающие производства выросли на 8,6%. Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг составил 7,4 млрд руб., что на 2,7% превышает январь 2025-го (6,8 млрд руб.).

Обрабатывающие производства обеспечили 3,7 млрд руб. отгрузки (62,1% от общего объема), энергетика, газ и пар — 3,1 млрд руб. (27,8%), добыча — 293 млн руб. (6,2%), водоснабжение и утилизация отходов — 282,3 млн руб. (3,6%). Рост добычи полезных ископаемых ускорился в 1,6 раза, производство и распределение электроэнергии подскочило на 46,1%, выпуск неметаллической минеральной продукции — на 36,6%, резиновых и пластмассовых изделий — на 31,6%, напитков — на 14,4%. Химическая промышленность осталась стабильной с индексом 100,2%.

Дагестанстат ранее публиковал схожие обзоры, подтвердив устойчивый тренд: в январе 2026-го рост составил 12,2% к году, хотя и уступает пиковым 38% января 2024-го по сравнению с позапрошлым годом. Это развитие логично вписывается в контекст 2025 года, когда общий объем отгруженной промышленной продукции Дагестана достиг 108,6 млрд руб. (+10,9% к 2024-му), а гособоронзаказ вырос до 14,5 млрд руб. (+20,8%).

Рост промпроизводства составлял: 105,2% в 2021-м, 108,5% в 2022-м, 123,8% в 2023-м и 118,9% за январь–июль 2024-го, с лидерством обрабатывающих отраслей. В феврале 2026-го сообщалось о 10,9%-м приросте за 2025 год, где обрабатывающие производства дали 72,5 млрд руб. (+11,1%), а средняя зарплата в отрасли достигла 58,2 тыс. руб. (+19,6%). В 2024-м легкая промышленность отгрузили 181,6 млн руб. (+71% к 2023-му), а за первые четыре месяца 2025-го — уже 53,6 млн руб.

Эксперты связывают успех с инвестициями и госпрограммами. Премьер Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в 2023-м прогнозировал ежегодный рост промпроизводства на 8,2% до 2026 года за счет торговли, сельского хозяйства и строительства. Министр экономики Гаджи Султанов в декабре 2024-го отметил 14,4%-й прирост промпроизводства за девять месяцев, подкрепленный туризмом и МТК «Север–Юг». Дагестан лидирует в СКФО, опережая среднероссийские показатели.

Станислав Маслаков